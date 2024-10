Vrstijo se obsodbe izraelskih napadov na mirovne sile ZN

Pariz/Bejrut/Berlin/London, 11. oktobra - Francija je danes sledila Italiji, ki je v četrtek zaradi napadov na pripadnike mirovne misije ZN na jugu Libanona na pogovor poklicala izraelskega veleposlanika. Napade so obsodili tudi v Londonu in Berlinu. Libanonski premier Nadžib Mikati je tudi v luči teh incidentov pozval k premirju in dejal, da je Hezbolah pripravljen na umik.