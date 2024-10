Na sejmu izobraževanja informacije o študiju v tujini

Ljubljana, 11. oktobra - Na sejmu izobraževanja v tujini World Education Fair, ki poteka v Ljubljani, se predstavlja 15 različnih institucij iz 12 držav. Srednješolci in študenti lahko naberejo informacije iz prve roke o študijskih programih, vpisnih pogojih, štipendijah in življenju v tujini. Mladi sogovorniki so se najbolj zanimali za študij na evropskih univerzah.