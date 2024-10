Vučić in Erdogan za mir in stabilnost na Balkanu

Beograd, 11. oktobra - Srbski in turški predsednik Aleksandar Vučić in Recep Tayyip Erdogan sta se danes po pogovorih v Beogradu zavzela za ohranitev miru in stabilnost na Balkanu. Izpostavila sta tudi dobre odnose med državama, zlasti na področju gospodarstva. Ob obisku Erdogana sta Srbija in Turčija podpisali 11 memorandumov in protokolov.