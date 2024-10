Kriminalisti izvajajo hišne preiskave v Mariboru in na Ptuju

Maribor, 11. oktobra - Mariborski kriminalisti v sklopu dalj časa trajajoče preiskave v zvezi s kaznivimi dejanji ponarejanja denarja, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ter kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog danes izvajajo več hišnih preiskav na območju Maribora in Ptuja. Pri tem so prijeli pet ljudi, ki so trenutno v policijske pridržanju.