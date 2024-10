Ljubljansko operno-baletni hišo bo od februarja vodil Marko Hribernik

Ljubljana, 11. oktobra - Vodenje javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana prevzema Marko Hribernik, so sporočili z ministrstva za kulturo. Za direktorja ga je imenovala ministrica za kulturo Asta Vrečko po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda. Mandat bo nastopil 10. februarja 2025.