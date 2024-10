Slovenski razvojni dnevi tokrat o prehranski varnosti

Ljubljana, 14. oktobra - V Ljubljani se bodo v torek začeli 12. Slovenski razvojni dnevi, namenjeni seznanjanju javnosti s slovenskim prispevkom in izzivi na področju humanitarne in razvojne pomoči. Med udeleženci dogodka, ki bo do 22. oktobra potekal pod naslovom Za svet brez lakote, bo vodja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini.