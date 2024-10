Zaradi sumljivega predmeta zaprta štajerska avtocesta

Ljubljana, 11. oktobra - Zaradi sumljivega predmeta je zaprta štajerska avtocesta med Slivnico in Rogozo v obe smeri, so sporočili s PU Maribor. O sumljivem predmetu pod nadvozom avtoceste na tem odseku so bili obveščeni ob 11.40. Policisti na kraju izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi ter zbirajo potrebna obvestila, so še sporočili.