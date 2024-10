Umrl arhitekt in muzejski svetovalec Marijan Rafael Loboda

Ljubljana, 11. oktobra - V 87. letu je umrl slovenski arhitekt in muzejski svetovalec Marijan Rafael Loboda, so sporočili iz kroga njegovih bližnjih. Ukvarjal se je z ohranjanjem zgodovinskih stavb, sodeloval pri prenovi Jurčičeve rojstne hiše na Muljavi, kraške hiše v Repnem nad Trstom in Trubarjeve domačije na Rašici. Načrtoval je prenovo Predjamskega in Ptujskega gradu.