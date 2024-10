V Kopru predstavili restavrirano Carpaccievo oltarno sliko

Koper, 11. oktobra - V koprski stolnici so danes predstavili restavrirano oltarno sliko Marije z Detetom na prestolu in s šestimi svetniki renesančnega beneškega slikarja Vittoreja Carpaccia, ki so jo zadnjih pet let restavrirali v Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Skupno so restavratorji za delo na sliki porabili več kot 18.000 ur dela.