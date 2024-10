Kolegij predsednice DZ z dogovorom o oktobrskem plenarnem zasedanju

Ljubljana, 11. oktobra - Kolegij predsednice DZ se je na današnji seji dogovoril o pripravi sklica oktobrske redne seje DZ. Na slednji bodo poslanci med drugim obravnavali predloge novele zakona o drugem tiru železniške proge Divača-Koper, dopolnitve zakona o poslancih in resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami od 2024 do 2030.