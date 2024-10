Bistriška občina prihodnje leto z manj investicijami

Slovenska Bistrica, 20. oktobra - Bistriški občinski svetniki so nedavno v prvem branju potrdili proračun občine za prihodnje leto, ki je visok dobrih 30 milijonov evrov in je zlasti zaradi nižjega obsega investicij opazno nižji od letošnjega. Občina sicer načrtuje za skoraj 32,5 milijona evrov prihodkov, s presežkom pa nameravajo odplačati del dolgov do bank iz preteklosti.