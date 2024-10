Medvedi in volkovi letos povzročili manj škode, manjši tudi odstrel

Ljubljana, 12. oktobra - Po lanskih rekordnih številkah so medvedi in volkovi letos vsaj za zdaj v Sloveniji povzročili manj škode, manjši je bil tudi odstrel. STA objavlja tabele s podatki o ocenjeni škodi zaradi napadov volkov in medvedov, številu škodnih primerov, izplačanih odškodninah in evidentirani smrtnosti v zadnjih letih.