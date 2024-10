Danes jadralce čaka slovenska etapa Barkovljanke

Piran, 12. oktobra - Danes se bodo slovenski udeleženci slovite Barkovljanke v etapi Go to Barcolana odpravili od slovenske Obale do Trsta. Na startu ob 10. uri je prijavljenih okoli 80 posadk. V nedeljo pa nato bo v Tržaškem zalivu že 56. Barkovljanka, največja jadralska regata s skupinskim startom na svetu, kjer prireditelji pričakujejo več kot 1500 tekmovalcev.