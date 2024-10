Blinken na zasedanju združenja Asean poudaril nujnost statusa quo na Tajvanu

Viangchan, 11. oktobra - Državni sekretar ZDA Antony Blinken je danes na zasedanju Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) posvaril Kitajsko pred provokativnimi ukrepi proti Tajvanu in poudaril nujnost statusa quo. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejanja ZDA v Aziji označil za uničujoča in Washington obtožil, da skuša regijo obrniti proti Rusiji in Kitajski.