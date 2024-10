Mednarodni dan elektronskih odpadkov tudi s pozivom k vnovični uporabi

Ljubljana, 14. oktobra - Danes obeležujemo mednarodni dan elektronskih odpadkov, ki letos poteka pod sloganom "pridobi, recikliraj in oživi". Strokovnjaki želijo z njim javnost pozvati, naj zbira odpadno in še uporabno električno in elektronsko opremo, ji da drugo življenje s ponovno uporabo oziroma popravilom ali jih pravilno reciklira.