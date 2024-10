Dnevnik: Na upravi za varno hrano kriminalistična preiskava v zadevi odvzeto govedo

Ljubljana, 11. oktobra - Novomeški kriminalisti so po poročanju Dnevnika v sredo opravili preiskavo v prostorih uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Ljubljani. Po informacijah časnika so preiskovali predvsem Danušo Štiglic, ki so jo zaradi nezakonitega odvzema goveda iz novomeškega območnega urada začasno premestili na sedež uprave v Ljubljani.