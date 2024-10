Dnevnik: Zaradi objave spornega posnetka z osebnimi podatki oškodovanke pogojni zaporni kazni

Ljubljana, 11. oktobra - Dostavljalec paketov za podjetje GLS, ki je leta 2020 odprl pošiljko s spolnim pripomočkom in to posnel, vključno s podatki osebe, ki jo je naročila, je bil na Okrožnem sodišču v Ljubljani obsojen na pogojno zaporno kazen. Kazen so izrekli tudi drugemu, ki je ta posnetek objavil na družbenem omrežju, poroča Dnevnik.