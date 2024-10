V Južnem Sudanu zaradi poplav prizadetih skoraj 900.000 ljudi

Juba, 11. oktobra - Poplave v Južnem Sudanu so po podatkih Združenih narodov prizadele približno 893.000 ljudi, več kot 241.000 pa jih je bilo razseljenih. Kot je v četrtek sporočil Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA), so poplave povzročile razseljevanje ljudi po vsej državi, številne oskrbovalne poti pa so neprehodne.