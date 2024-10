V Kočevju danes odpirajo dializni center

Kočevje, 11. oktobra - Klinični oddelek za nefrologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana danes v Kočevju odpira dializni center, ki bo tamkajšnjim dializnim bolnikom pomembno skrajšal pot do dialize. Do zdaj so se morali namreč na dializo voziti v Ljubljano. Dializni center bo odprla ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.