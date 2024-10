Slovo Podolskega zaznamovale solze in tudi incident z nožem

Köln, 11. oktobra - Nekdanji nemški nogometni reprezentant poljskih korenin Lukas Podolski je imel v četrtek v Kölnu poslovilno tekmo. Ob zadnjem nastopu pred južno tribuno so mu po licih tekle solze. Pred tekmo je prišlo do incidenta, ko sta se blizu katedrale sprli navijaški skupini; poljskega navijača so zabodli, ranjenih je bilo tudi devet policistov.