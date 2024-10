Vremenska fronta povzročila nekaj nevšečnosti predvsem na zahodu Slovenije

Ljubljana, 11. oktobra - Vremenska fronta z močnejšim deževjem, ki je v četrtek zvečer prizadela predvsem zahodni del Slovenije, je povzročila nekaj preglavic na območjih regijskih centrov uprave za zaščito in reševanje Postojna, Kranj, Ljubljana in Celje. Meteorna voda je poplavila večinoma kleti objektov, cesto in podvoz, v katerem je obtičalo osebno vozilo.