Glasovanje DZ o posvetovalnem referendumu o Jeku 2: 65 za, 7 proti

Ljubljana, 10. oktobra - DZ je s 65 glasovi za in sedmimi proti sprejel odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o izvedbi projekta drugega bloka jedrske elektrarne (Jek 2) 24. novembra. Podprli so ga poslanci Svobode z izjemo Miroslava Gregoriča, SDS, SD, NSi in poslanca manjšin. Proti so bili v Levici, Gregorič in samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek.