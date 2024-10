V Parizu izrekli obsodbe za smrtonosno nesrečo hitrega vlaka

Pariz, 10. oktobra - Sodišče v Parizu je operaterja železnic SNCF, hčerinski družbi in dva uslužbenca železnic obsodilo nenamernega uboja v povezavi z nesrečo hitrega vlaka TGV v Alzaciji leta 2015, v kateri je umrlo enajst ljudi, 42 pa je bilo ranjenih, so danes poročali francoski mediji. Sodišče jim je izreklo globe in pogojne zaporne kazni.