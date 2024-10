Letošnja tovarna leta je podjetje Siliko

Murska Sobota, 10. oktobra - Naziv tovarne leta 2024 za najboljše proizvodno podjetje je prejelo podjetje Siliko iz Vrhnike. Siliko je razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov, termoplastov in silikona. V finalnem izboru je premagalo podjetji Elpro-Križnič in Plastika Skaza.