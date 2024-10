Preiskava ZN obtožuje Izrael namernega uničevanja zdravstva v Gazi

Ženeva, 10. oktobra - Izrael namerno napada zdravstvene ustanove ter ubija in muči medicinsko osebje v Gazi, so danes sporočili preiskovalci Združenih narodov in dodali, da si Izrael prizadeva uničiti zdravstveni sistem v enklavi. Preiskava tako Izrael kot palestinske oborožene skupine obtožuje zločinov proti človečnosti ter opozarja na zlorabe ujetnikov.