Zdravljenje razsejanega raka dojk je prilagojeno vsaki posameznici

Ljubljana, 10. oktobra - Metastatski oziroma razsejani rak dojk je neozdravljiva kronična bolezen in pomeni, da je prišlo do ponovitve rakavega obolenja, ki ima zasevke na drugih organih. Strokovnjakinje pa so na okrogli mizi Združenja Europa Donna Slovenija poudarile, da je zdravljenje prilagojeno vsaki posamezni bolnici.