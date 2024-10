Letošnja tovarna leta je podjetje Siliko

Murska Sobota, 10. oktobra - Naziv tovarne leta 2024 za najboljše proizvodno podjetje je prejelo podjetje Siliko iz Vrhnike. Siliko je razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov, termoplastov in silikona, so ob razglasitvi zmagovalca zapisali pri časniku Finance. V finalnem izboru je premagalo podjetji Elpro-Križnič in Plastika Skaza.