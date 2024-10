Zaradi sanacije v naslednjih dneh zaprt podvoz na Šmartinski cesti v Ljubljani

Ljubljana, 10. oktobra - Zaradi sanacije podvoza bo na Šmartinski cesti v Ljubljani bo od petka od 19. ure do predvidoma nedelje do 19. ure zaprt vozni pas v smeri proti centru Ljubljane. Obvoz bo po Vilharjevi in Dunajski cesti, Trgu Osvobodilne fronte in Masarykovi cesti, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.