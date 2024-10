Posvetovalni referendum o projektu Jek 2 bo 24. novembra

Ljubljana, 10. oktobra - DZ je s 65 glasovi za in sedmimi proti sprejel odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o izvedbi projekta drugega bloka jedrske elektrarne (Jek 2). Glasovanje bo 24. novembra. Podporniki pravijo, da se bo določalo o mandatu za nadaljevanje projekta, ne za končno odločitev, nasprotniki pa, da se bo odločalo o gradnji, in to brez podatkov.