WTO napoveduje postopno okrevanje svetovne trgovine

Ženeva, 10. oktobra - Svetovna trgovina bo verjetno v tem in prihodnjem letu nekoliko zrasla, in to kljub tveganjem, ki jih predstavlja konflikt na Bližnjem vzhodu, je danes objavila Svetovna trgovinska organizacija (WTO). Obseg svetovne trgovine naj bi se letos povečal za 2,7 odstotka, kar je za 0,1 odstotne točke boljši obet več kot v aprilski napovedi.