Mladi slovenski nogometaši za EP potrebujejo točko proti Avstriji

Dunaj, 11. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na pragu uvrstitve na evropsko prvenstvo 2025. Pred zadnjo tekmo kvalifikacij proti Avstriji danes ob 20.30 v Dunajskem Novem mestu je le še točko oddaljena od vozovnice za Slovaško, kjer se bo najboljših šestnajst reprezentanc merilo od 12. do 29. junija prihodnje leto.