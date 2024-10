Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost pod gladino

Ljubljana, 10. oktobra - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,05 odstotka pod gladino in trgovanje sklenil pri 1602,89 točke. V prvi kotaciji so z rastjo zaključile le Petrolove delnice in delnice Save-Re. Vlagatelji so opravili za nekaj manj kot 2,57 milijona evrov prometa, od tega več kot milijon evrov z delnicami NLB.