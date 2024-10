Najboljši tuji vlagatelji so letos Henkel, Avantpack, Ekolat in Lumentum

Ljubljana, 10. oktobra - V Ljubljani so podelili priznanja za najboljše tuje vlagatelje FDI Award Slovenia 2024. Letošnji prejemniki so Henkel Maribor v kategoriji uspešno veliko podjetje, Avantpack v kategoriji malo in srednje veliko podjetje, Ekolat v kategoriji znaten vpliv na lokalno gospodarstvo ter Lumentun v kategoriji pametno podjetje.