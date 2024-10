Britanske časopise polnijo drobci novo izdanih spominov Borisa Johnsona

London, 10. oktobra - Na Otoku so danes izšli spomini bivšega premierja Borisa Johnsona, ki je v knjigi popisal dogodke iz svoje dolgoletne politične kariere. V svojem prepoznavnem stilu je postregel s številnimi zgodbicami, v katere je vpletel več znanih osebnosti in ki so v dneh pred uradno izdajo že polnile časopisne strani.