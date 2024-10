Inflacija v ZDA se nadalje umirja

Washington, 10. oktobra - Cene življenjskih potrebščin, merjene z indeksom CPI, so se septembra v ZDA na letni ravni zvišale za 2,4 odstotka, potem ko so se avgusta za 2,5 odstotka. Gre za najmanjšo rast cen po februarju 2021, kažejo podatki ministrstva za delo. Stopnja inflacije je bila sicer nekoliko višja od napovedi analitikov, ki so pričakovali 2,3-odstotno rast cen.