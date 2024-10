Na inštitutu za oljkarstvo bodo raziskovali vpliv suše na značilnosti olja

Koper, 10. oktobra - Na Inštitutu za oljkarstvo Znanstveno raziskovalnega središča (ZRS) Koper v času obiranja in stiskanja oljk zbirajo anonimne vzorce olja za namen raziskave kakovosti, so danes sporočili iz ZRS. Ob tem so ocenili, da bo letošnja sezona zaradi izrednih vremenskih razmer priložnost za poglobljeno raziskavo vpliva suše na značilnosti olja.