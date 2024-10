Bežal pred policisti in namerno trčil v policijsko vozilo

Celje, 10. oktobra - Celjski policisti so v sredo v Celju ustavljali voznika osebnega vozila, ki znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo po več celjskih ulicah ter nato odpeljal proti Laškemu. Voznik je v Laškem ustavil in vzvratno zapeljal proti policijskemu vozilu, ki je ustavilo za njim, ter trčil v vozilo.