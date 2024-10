Na mariborski univerzi prvič podelili nagrade za pedagoško odličnost

Maribor, 10. oktobra - Univerza v Mariboru je danes prvič podelila nagrade za pedagoško odličnost. Kot so sporočili z univerze, so te prejeli Katja Košir s filozofske fakultete, Barbara Bradač Hojnik z ekonomsko-poslovne fakultete, Sašo Karakatič s fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Eva Veler s fakultete za naravoslovje in matematiko.