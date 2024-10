Logar napoveduje ustanovitev stranke politične širine do konca leta

Ljubljana, 10. oktobra - Poslanec Anže Logar je danes vendarle tudi sam potrdil, da se je odločil za politično pot izven SDS. Napoveduje stranko politične širine, a na to pot ne stopa sam. "Nastajali bomo postopoma, od spodaj navzgor, vsem na očeh," sporoča in vabi k sodelovanju. Do konca leta bo tako ustanovil stranko, do tedaj pa bo v DZ deloval kot nepovezan poslanec.