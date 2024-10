V Domžalah poškodovali nova stacionirana radarja

Domžale, 10. oktobra - Dan po postavitvi stacionarnih merilnikov hitrosti v Domžalah so vandali nekatere že poškodovali. Od petih vzpostavljenih radarjev so dva popršili s črnim razpršilom, so za STA povedali na občini. Kot so dodali, bo policija na lokacijah, kjer so stacionirani radarji, izvajala poostren nadzor. V prihodnje se tam obeta tudi video nadzor.