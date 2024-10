Ikea po znižanju cen s padcem prihodkov

Stockholm, 10. oktobra - Švedski pohištveni velikan Ikea je v poslovnem letu, ki se je za podjetje končalo konec avgusta, vknjižil 45,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 5,3 odstotka manj kot v predhodnem poslovnem letu, je danes objavilo podjetje. Kot razlog so navedli nižje cene, s katerimi so želeli oživeti promet v spletnih in fizičnih trgovinah.