V Novem mestu uradno odprli večnamensko pot med Kandijsko in Šmihelsko cesto

Novo mesto, 10. oktobra - V Mestni občini Novo mesto si že dlje časa prizadevajo urejati nove rekreacijske in kolesarske poti. V ta namen občina ureja tudi večnamensko pot med središčem mesta in Gotno vasjo. Del poti med Julijino brvjo oz. Kandijsko cesto in Šmihelom so uradno odprli danes.