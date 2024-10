Na Vipavskem ob 130-letnici vinske zadruge tretjino manj pridelka od načrtov

Vipavska dolina, 10. oktobra - Vinska klet Vipava 1894, ki velja za največjega pridelovalca in odkupovalca vin v Vipavski dolini, letos praznuje 130-letnico. Prva vinska zadruga na Slovenskem ob jubileju načrtuje slavje v sklopu martinovanja, na police so poslali tudi prenovljeno buteljčno linijo. Letošnje vino je odlične kakovosti, le s količino so manj zadovoljni.