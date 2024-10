DZ se je seznanil s predlogi vlade za davčne spremembe

Ljubljana, 10. oktobra - DZ je končal obravnavo predlogov sprememb davčne zakonodaje, ki jih je z namenom povečanja konkurenčnosti gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest ter spodbujanja inovacij in investicij pripravila vlada. Ali so predlogi novel šestih zakonov primerni za nadaljnjo obravnavo, bodo poslanci glasovali še nocoj.