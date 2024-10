Med novostmi Mladinske knjige Alenka Arko, Milan Kleč in Edvard Kocbek

Ljubljana, 10. oktobra - Založba Mladinska knjiga je predstavila nekaj novosti, med katerimi so knjižni prvenec novinarke in televizijske voditeljice Alenke Arko z naslovom Bi to povedali pred kamero?, nova zbirka pisatelja Milana Kleča Sončni zahod in zbirka pesmi Edvarda Kocbek, ki so jo izdali ob 120. obletnici njegovega rojstva.