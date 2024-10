Krivdo za onesnaženje v Pivoli zavrnila še dva obtožena

Maribor, 11. oktobra - Na mariborskem okrožnem sodišču so se danes po daljšem času nadaljevali predobravnavni naroki zoper obtožene onesnaženja okolja z odlaganjem komunalnega blata v Pivoli junija 2021. O krivdi sta se danes izrekla eden od voznikov Uroš Rakar in direktor medtem že propadlega podjetja ML Surovine Aljoša Said Alkhatib. Oba sta očitke zavrnila.