V Bruslju zadovoljni z mehanizmom za okrevanje in odpornost

Bruselj, 10. oktobra - Evropska komisija je danes sprejela tretje letno poročilo o izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je osrednji del instrumenta NextGenerationEU. Poročilo tri leta po uvedbi mehanizma na področju zelenega in digitalnega prehoda kaže na pospešek in spodbujanje reform ter na napredek pri investicijah, so sporočili iz Bruslja.