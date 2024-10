Podpisana pogodba za gradnjo Doma gasilcev in športa v Turnišču

Turnišče, 10. oktobra - Občina Turnišče je danes podpisala pogodbo za začetek gradnje Doma gasilcev in športa. Projekt bo izvajal Pomgrad iz Murske Sobote s podizvajalcema Elcom in Klima Ptuj. Vrednost del je 2,45 milijona evrov. Gradnjo bodo začeli z rušitvenimi deli na stari zadrugi, zaključek del pa je predviden decembra 2025, so sporočili z občine.