Milton oslabel v orkan prve stopnje, več kot trije milijoni domov brez elektrike

Tampa, 10. oktobra - Milton, ki je v sredo zvečer po lokalnem času dosegel obalo Floride, je oslabel v orkan prve stopnje, a kljub temu povzročil ogromno škodo in glede na svarila ameriških vremenoslovcev ostaja zelo nevaren. Na prizadetem območju pustošijo izjemno močan veter in poplave, več kot trije milijoni domov so brez elektrike. Poročajo tudi o smrtnih žrtvah.