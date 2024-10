Na razpisu za sofinanciranje programov obvladovanja demence uspešna tri društva

Ljubljana, 10. oktobra - Na ministrstvu za zdravje so objavili rezultate javnega razpisa za sofinanciranje programov za izboljšanju dostopnosti do storitev in programov za obvladovanje demence ter razvoj demenci prijaznih okolij v letih 2024, 2025 in 2026. Na razpisu so bila s programi za obvladovanja demence uspešna tri društva.